UAE Emirates rekent, bij afwezigheid Pogacar, op Wellens in Strade Bianche

Tadej Pogačar mag dan wel niet starten in Strade Bianche, zijn ploeg UAE Emirates heeft alsnog voldoende ijzers in het vuur voor de Italiaanse klassieker. Met Tim Wellens heeft de ploeg nog een favoriet in de gelederen. Ook Davide Formolo en Diego Ulissi zijn van de partij.

Wellens verkeert momenteel in een blakende vorm. Dit liet de 31-jarige Belg al zien in de Jaén Paraiso Interior (3e) en de Ruta del Sol (ritwinst), maar Wellens maakte vervolgens ook erg veel indruk in het Vlaamse Openingsweekend. Wellens was in Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne een van de sterkste renners in koers, maar slaagde er niet in om zijn sterke optredens te verzilveren.

In Strade Bianche krijgt Wellens opnieuw de kans om te schitteren, zeker nu Pogačar – de winnaar van vorig jaar – er niet bij is. Wellens presteerde in het verleden al goed in Strade Bianche. Zo stond hij in 2017 als derde man zelfs op het podium.

Bax zorgt voor Nederlandse inbreng

Twee renners van UAE Emirates die we ook mogen verwachten in de finale van Strade Bianche, zijn Davide Formolo en Diego Ulissi. Formolo kwam drie jaar geleden al eens als tweede aan in Siena, achter de ongenaakbare Wout van Aert. Ulissi was in 2016 zevende in de wedstrijd over onverharde wegen, maar kan nu wellicht hoger mikken. George Bennett, Alessandro Covi, Brandon McNulty en Nederlander Sjoerd Bax maken de selectie compleet.

Lees meer: Voorbeschouwing: Strade Bianche 2023 – Mathieu van der Poel topfavoriet?

Lees meer: Deelnemers Strade Bianche 2023