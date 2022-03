UAE Emirates presenteert teams Strade Bianche, Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico

UAE Emirates heeft bekendgemaakt met welke renners ze zal starten in Strade Bianche, Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico. Tadej Pogačar is kopman in de Italiaanse wedstrijden, João Almeida en Brandon McNulty zijn de klassementsmannen in de Franse koers. Pascal Ackermann (Tirreno-Adriatico) en Juan Sebastián Molano (Parijs-Nice) moeten voor sprintsucces zorgen.

In Strade Bianche stelt UAE naast Pogačar onder andere man in vorm Alessandro Covi op. Verder krijgt de Sloveen de steun van Mikkel Bjerg, Maximiliano Richeze, Vegard Stake Laengen, Marc Soler en Diego Ulissi. Een deel van dit team zal meedoen aan Tirreno-Adriatico, die maandag begint. Sprinter Pascal Ackermann, Davide Formolo en Rafał Majka zullen in de Koers van de Twee Zeeën Vegard Stake Laengen, Diego Ulissi en Alessandro Covi vervangen.

Geen van de genoemde renners start in Parijs-Nice, die daags na Strade Bianche zijn aanvang neemt. João Almeida en Brandon McNulty krijgen in de Franse rittenkoersen het gezelschap van thuisrijder Alexys Brunel, de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black, snelle man Juan Sebastián Molano, Le Samyn-winnaar Matteo Trentin en Jan Polanc, die eerder deze week de Trofeo Laigueglia op zijn naam schreef.

Selectie UAE Emirates voor Strade Bianche (5 maart):

Mikkel Bjerg

Alessandro Covi

Vegard Stake Laengen

Tadej Pogačar

Maximiliano Richeze

Marc Soler

Diego Ulissi

Selectie UAE Emirates voor Parijs Nice (6-13 maart):

João Almeida

Finn Fisher-Black

Alexys Brunel

Brandon McNulty

Juan Sebastián Molano

Jan Polanc

Matteo Trentin

Selectie UAE Emirates voor Tirreno-Adriatico (7-13 maart):

Pascal Ackermann

Mikkel Bjerg

Davide Formolo

Rafał Majka

Tadej Pogačar

Maximiliano Richeze

Marc Soler