UAE Emirates-ploegleider Peiper: “We gaan niet zo koersen als INEOS of Jumbo-Visma”

UAE Emirates zal in de Tour de France nooit de tactiek hanteren die INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma hebben laten zien de laatste jaren. Dat vertelt ploegleider Allan Peiper, die de selectie flink versterkt zag worden deze winter. “Dit is de sterkste ploeg waar ik mee gewerkt heb”, aldus Peiper.

Peiper deelt een compliment uit aan het management. “We gaan de uitdaging in de Tour de France weer aan en hebben Rafal Majka en Marc Hirschi aangetrokken, als versterking van de jonge groep die we al hebben”, zegt hij tegen Cyclingnews. “We hebben de renners in huis om een volledig gefocust team aan de start te krijgen van de Tour. Zij kunnen zich vanaf de eerste dag focussen op de gele trui. Dat is een flinke uitdaging, maar wel een mooie uitdaging.”

Naast de gevestigde namen kijkt Peiper ook naar aanstormende talenten Brandon McNulty en Mikkel Bjerg. “Ik heb er daarom vertrouwen in dat we genoeg munitie hebben om voor de gele trui te rijden, of om de gele trui te verdedigen als dat nodig is. Ik zeg niet dat we dan ook gaan rijden als INEOS Grenadiers of Jumbo-Visma. Ik zie het niet gebeuren dat dat onze tactiek wordt”, denkt de ervaren ploegleider.

Eigen koerswijze

De kopman van UAE Emirates in de aankomende Tour is natuurlijk Tadej Pogačar, de titelverdediger. “Hij heeft bewezen dat hij de Tour kan winnen. Hij was ook al derde in de Vuelta van 2019 en heeft laten zien dat hij zijn mannetje kan staan op alle terreinen. Met de selectie die we met hem meesturen, denk ik dat hij alles aan kan. We geven hem daarmee de kans om weer mee te doen om de bovenste plaatsen”, zegt Peiper.

“Nogmaals, we hoeven de grote ploegen daarin niet te volgen. We zijn slim en sterk genoeg om onze eigen koerswijze uit te stippelen. Hoe willen we de Tour de France aanpakken en waar nemen we verantwoordelijkheid? Als we dat al moeten doen tenminste”, geeft de 60-jarige Peiper aan.