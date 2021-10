‘UAE Emirates neemt vrouwenploeg Alé BTC Ljubljana over’

UAE Emirates staat op het punt om vrouwenploeg Alé BTC Ljubljana over te nemen, zo meldt Cyclingnews. Volgens het Britse wielermedium zal de damesformatie in 2022 als WorldTeam worden ingeschreven, in dezelfde kleuren koersen als de mannenploeg en met min of meer de huidige selectie verdergaan.

Het initiële plan was om in 2023 te beginnen met een ‘eigen’ damesploeg, maar de grote bazen achter UAE Emirates willen niet langer wachten en dus wordt Alé BTC Ljubljana nu al overgenomen. UAE Emirates treedt zo in de voetsporen van onder meer Jumbo-Visma, Lotto Soudal, Team DSM, Groupama-FDJ en Team BikeExchange, die inmiddels werken met een heren- én damesploeg.

De huidige selectie van Alé BTC Ljubljana telt momenteel twaalf rensters, met als bekendste namen Marlen Reusser, Marta Bastianelli, Maaike Boogaard, Tatiana Guderzo en Mavi García. Sterkhouder Reusser vertrekt na dit seizoen echter bij de (nu nog) Italiaanse formatie: de Zwitserse hardrijdster komt vanaf volgend seizoen uit voor Team SD Worx.

Veel rensters van de huidige selectie blijven ook voor 2022 aan boord.