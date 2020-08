UAE Emirates met waar sterrenensemble naar Milaan-San Remo donderdag 6 augustus 2020 om 17:22

Fernando Gaviria, Alexander Kristoff, Davide Formolo en Tadej Pogačar: UAE Emirates rekent in Milaan-San Remo op vier renners van wereldformaat. Kristoff wist zes jaar geleden al eens La Primavera op zijn naam te schrijven.

Gaviria en Kristoff zijn de aangewezen renners voor een (winnende) sprint op de Via Roma. De Colombiaan wist onlangs al vertrouwen te tanken in de Ronde van Burgos, door met verve de eerste sprintetappe te winnen naar Villadiego. Gaviria reed woensdag ook nog Milaan-Turijn, maar kwam in de sprint niet verder dan plek zeven.

Kristoff reed in Milaan-Turijn pas zijn eerste koerskilometers sinds de coronabreak. De Noor kon zichzelf niet onderscheiden en bolde als 68e over de meet. Mocht het zaterdag na bijna 300 kilometer koers toch geen sprint worden, dan is het wellicht uitkijken naar Pogačar en vooral Formolo.

De jonge Sloveen richt zich vooral op de Tour de France, maar zal zich ongetwijfeld ook willen tonen in Milaan-San Remo. In de meest recente editie van Strade Bianche (13e) liet hij al zien goed in vorm te zijn. Formolo was een van de hoofdrolspelers in de Toscaanse wittewegenwedstrijd, met een tweede plek in Siena als beloning.

Gaviria: “Een van mijn favoriete wedstrijden”

Gaviria blikt op de website van UAE Emirates vooruit op Milaan-San Remo. “Het is echt een van mijn favoriete wedstrijden. Ik ben een van de favorieten als de wedstrijd eindigt in een sprint. De concurrentie zal nog sterker zijn. We staan voor een grote uitdaging.”

Selectie UAE Emirates voor Milaan-San Remo 2020

Davide Formolo

Fernando Gaviria

Alexander Kristoff

Tadej Pogačar

Maximiliano Richeze

Oliviero Troia