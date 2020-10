UAE Emirates met Tourwinnaar Pogacar naar Luik-Bastenaken-Luik vrijdag 2 oktober 2020 om 11:10

Tadej Pogačar moest in de Waalse Pijl genoegen nemen met de negende plaats, maar keek op de Muur van Hoei al met een schuin oog naar Luik-Bastenaken-Luik. “Het is een parcours dat beter bij me past”, aldus de winnaar van de voorbije Tour de France.

De jonge Sloveen rekent zondag op dezelfde ploeggenoten als in de Waalse Pijl. Rui Costa werd in 2016 al eens derde in Luik-Bastenaken-Luik, Sergio Henao finishte twee jaar geleden nog als negende in La Doyenne. Camilo Ardila, Cristian Muñoz, Jan Polanc en Edward Ravasi mogen zondag ook weer een rugnummer opspelden.

“Ik had niet echt de benen op de laatste klim, maar ik ben niet erg teleurgesteld over het resultaat. Ik was nog altijd een beetje moe na het wereldkampioenschap, dat een erg zware wedstrijd was”, zo vertelde Pogačar na zijn optreden in de Waalse Pijl. De 22-jarige coureur zal graag hoger willen mikken in Luik-Bastenaken-Luik.

Vorig jaar kwam de Sloveen als achttiende over de streep in Luik, op anderhalve minuut van winnaar Jakob Fuglsang. Die laatste rijdt dit jaar de Giro d’Italia en zal zijn titel dus niet verdedigen.

Selectie UAE Emirates voor Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober)

Camilo Ardila

Rui Costa

Sergio Henao

Cristian Muñoz

Tadej Pogačar

Jan Polanc

Edward Ravasi