UAE Emirates met Hirschi en Costa naar Ronde van Zwitserland

Met Marc Hirschi, Rui Costa en David De la Cruz als voornaamste speerpunten trekt UAE Emirates naar de Ronde van Zwitserland. De WorldTour-formatie houdt met Juan Sebastián Molano en Ryan Gibbons ook twee rappe mannen achter de hand, mocht er ergens gesprint worden om de zege.

De inmiddels 34-jarige Costa bewaart goede herinneringen aan de Ronde van Zwitserland. De wereldkampioen van Firenze won de Zwitserse wielerronde zelfs drie keer (in 2012, 2013 en 2014) in zijn carrière en mag zich zo in een adem noemen met wielergrootheden en drievoudige eindwinnaars Ferdi Kübler en Hugo Kobert.

Costa is, zeven jaar na zijn laatste triomf in Zwitserland, echter niet de uitgesproken kopman binnen zijn ploeg. De Portugees zal het kopmanschap moeten delen met thuisrijder Hirschi en de Spaanse ronderenner De la Cruz. Hirschi lijkt voor etappesucces te gaan, terwijl De la Cruz stiekem zal hopen op een goed klassement.

Sprintambities

UAE Emirates mikt echter ook op een sprintzege in de aankomende Ronde van Zwitserland en heeft dan ook besloten om Molano en Gibbons op te nemen in de selectie. Molano komt net uit de Giro, waar hij als loods fungeerde voor zijn landgenoot Fernando Gaviria. Gibbons is de laatste tijd goed op dreef en won enkele weken geleden nog de Trofeo Calvia.

De Colombiaanse klimmer Cristian Muñoz en de Italiaanse hardrijder Oliviero Troia vervolledigen de selectie van UAE Emirates.

Selectie UAE Emirates voor Ronde van Zwitserland (6-13 juni)

David De la Cruz

Rui Costa

Ryan Gibbons

Marc Hirschi

Juan Sebastián Molano

Cristian Muñoz

Oliviero Troia