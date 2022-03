UAE Emirates met gehavende selectie naar Ronde van het Baskenland

UAE Emirates kan in de Ronde van het Baskenland niet rekenen op Juan Ayuso, Brandon McNulty en Finn Fisher-Black. De drie renners maakten deel uit van de voorlopige selectie, maar moeten wegens ziekte passen voor de meerdaagse wielerronde.

De organisatie van de Ronde van het Baskenland ziet zo twee potentiële smaakmakers wegvallen. De nog altijd maar 19-jarige Ayuso is uitstekend begonnen aan zijn tweede profjaar. De nieuwe Spaanse rondehoop werd dit jaar al vierde in de Faun-Ardèche Classic, tweede in de Trofeo Laigueglia en vijfde in een sterk bezette editie van de Ronde van Catalonië.

Ook McNulty wist zijn neus dit seizoen al regelmatig aan het venster te steken. De 23-jarige Amerikaan won de Trofeo Calvia, Faun-Ardèche Classic en een rit in Parijs-Nice. Ook werd hij tweede in de Volta ao Algarve en de Trofeo Pollença-Port d’Andratx. McNulty was vorig jaar nog een van de hoofdrolspelers in de Ronde van het Baskenland: de allrounder droeg twee dagen de leiderstrui.

Teammanager José Antonio ‘Matxin’ Fernández heeft aan het Baskische ETB laten weten dat Alessandro Covi en Diego Ulissi alsnog zijn opgetrommeld als vervangers. De volledige selectie zal binnenkort worden gecommuniceerd.