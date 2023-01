UAE Emirates met drie kopmannen in Tour Down Under, debuut Sjoerd Bax

UAE Emirates heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Santos Tour Down Under (17-22 januari). De ploeg uit het Midden-Oosten schuift George Bennett, Marc Hirschi en Jay Vine naar voren als klassementsmannen. Sjoerd Bax, die deze winter samen met Vine overkwam van Alpecin-Deceuninck, zal zijn eerste wedstrijd rijden voor UAE Emirates.

Naast Bennett, stelt de WorldTour-formatie ook nog twee andere Nieuw-Zeelanders op. Het gaat om Finn Fisher-Black en nieuwkomer Michael Vink, die via zijn prestaties op het virtuele fietsplatform ‘My Whoosh’ een contract afdwong bij UAE Emirates. De Italiaan Alessandro Covi vervolledigt het zevental.

Eerder deze week pakte UAE Emirates al de eerste zege van 2023: Vine werd nationaal kampioen tijdrijden van Australië. De klimmer zal voor het eerst in zijn carrière aan de start staan van de Tour Down Under. Op de site van zijn nieuwe ploeg laat hij weten erg uit te kijken naar de meerdaagse.

“We hebben een heel sterke ploeg met meerdere mogelijkheden om overwinningen te behalen”, zegt Vine. “Deze wedstrijd is de afgelopen keren uitgesteld, dus iedereen in Australië heeft zin in de terugkeer van de koers en wij renners denken er net zo over. Met het team hebben een goede opbouw gehad. Voor Kerst hebben we een goed trainingskamp gehad, dus ik heb zin om mijn kracht te tonen met de nieuwe kleuren om mijn schouders.”