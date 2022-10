Michael Vink verdient via prestaties op virtueel fietsplatform contract bij UAE Emirates

Michael Vink rijdt volgend jaar voor UAE Emirates. De 30-jarige Nieuw-Zeelander koerste het afgelopen seizoen op continentaal-niveau bij Bolton Equities Black Spoke, maar maakte vooral indruk op het virtuele fietsplatform ‘My Whoosh’. Vink heeft een contract getekend voor één jaar.

‘My Whoosh’ is een gratis trainingsapp afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten. Omdat Vink goede resultaten liet zien in wedstrijden op dit platform, kwam hij op de radar van UAE Emirates. Hij mocht vervolgens tests doen bij de WorldTour-formatie en zal zich in 2023 aansluiten bij het team.

Vink reed in 2010 al bij een conti-team, het Australische Subway-Avanti. Het jaar nadien reed hij voor Trek-Livestrong, de opleidingsploeg van het toenmalige RadioShack. Prof worden zat er niet in voor Vink in de jaren die volgden, maar op continentaal-niveau behaalde hij wel de nodige resultaten. Zo werd hij tweemaal nationaal kampioen van Nieuw-Zeeland: één keer in de wegrit en één keer in de tijdrit. Daarnaast won hij in 2014 het eindklassement van de New Zealand Cycle Classic (2.2).

“We zijn heel blij om Michael te verwelkomen binnen het team”, zegt ploegmanager Mauro Gianetti. “Terwijl hij al goede resultaten behaalde op de weg in het verleden, kregen we meer aandacht voor hem dankzij zijn prestaties op Whoosh. Tijdens het seizoen gebruiken onze renners Whoosh, aangezien het vanwege het weer niet altijd mogelijk of praktisch is om buiten te trainen. In enkele van deze wedstrijden zagen we Michaels naam vaak bovenaan in de uitslagen verschijnen. Daarna was het contact snel gelegd.”

“Wielrennen ontwikkelt zich constant en nieuwe innovaties, zoals Whoosh (waarvan we trots zijn dat het platform uit de Verenigde Arabische Emiraten komt), helpen ons om nieuwe renners te ontdekken. Dat is iets wat een paar jaar geleden ondenkbaar.”