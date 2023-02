UAE Emirates met Ackermann, Ulissi en Formolo in Tour of Oman

UAE Emirates heeft zijn selectie prijsgegeven voor de aankomende Tour of Oman (11-15 februari). De ploeg hoopt met Pascal Ackermann aan sprinten toe te komen, Davide Formolo en Diego Ulissi zijn dan weer de speerpunten voor de zwaardere etappes.

Heel veel sprintetappes zijn er op papier niet in de komende Tour of Oman. De openingsrit biedt nog de meeste kans voor de rappe mannen, en dus is het voor Ackermann zaak om goed uit de startblokken te komen. De rappe Duitser zal het wel moeten opnemen tegen onder meer Mark Cavendish en Tim Merlier. In de Saudi Tour kende Ackermann nog een moeilijke start, maar eindigde hij na enkele dagen afzien wel als derde in de slotrit.

UAE Emirates doet het in het Midden-Oosten nog zonder absolute kopman voor het klassement. Dat biedt kansen voor Davide Formolo. In de Saudi Tour kreeg de Italiaan die ook al en werd hij alleen geklopt door Ruben Guerreiro. Kan Formolo in de Tour of Oman revanche nemen? Diego Ulissi doet ook mee namens de ploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten. Voor de heuvelspecialist liggen enkele kansen op ritsucces.

Verder is het uitkijken naar de eveneens niet trage Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons, de Noorse kilometervreter Vegard Stake Laengen en Nieuw-Zeelander Michael Vink, die op 31-jarige leeftijd zijn profdebuut maakt.

