UAE Emirates informeerde naar Mathieu van der Poel

UAE Emirates toonde vorig seizoen interesse in Mathieu van der Poel. Dat heeft Leo van Vliet, koersdirecteur van de Amstel Gold Race, verteld in de WielerFlits Podcast. Mauro Gianetti, de ploegbaas van de ploeg van Tadej Pogačar, polste bij Van Vliet of hij een lijntje kon uitgooien naar het kamp-Van der Poel.

Dat grote namen als Mathieu van der Poel en Wout van Aert niet meedoen in de Amstel Gold Race dit jaar, vindt Van Vliet niet erg. “Daar kan ik niets mee. Als ik iets kan veranderen, doe ik daar alles aan. Maar dit heeft geen enkele zin om er zelf achteraan te gaan. Ik heb één ploegleider gebeld van de week, Mauro Gianetti…”

Want Gianetti is de manager van de topfavoriet voor zondag, Ronde van Vlaanderen-winnaar Tadej Pogačar. “Ik zeg: ‘Pogačar komt toch wel?’ Ja, hij komt niet voor de vlaaien, hij komt om te winnen. Ik wilde even weten of hij gemotiveerd was. Maar volgens mij is dat ventje altijd gemotiveerd.”

Lees ook: Amstel Gold Race: Op bezoek bij koersdirecteur Leo van Vliet

‘Ik zei dat hij Adrie maar moest bellen’

“En Gianetti is een winnaar hier. Hij won de eerste Amstel Gold Race die ik deed (in 1995, red.), dus ik spreek hem af en toe wel eens. Vorig jaar in de Giro sprak ik hem heel lang. Toen zei hij ook dat hij graag Van der Poel in zijn ploeg wilde hebben.”

“Of ik daar niet voor kon zorgen… Ik zei dat hij zijn vader maar moest bellen”, verwees hij naar Adrie van der Poel. Het was een serieuze opmerking, volgens Van Vliet. “Ook omdat die twee goed overeenkomen.”

“Ik heb het Adrie wel verteld, want hij heeft in het voorjaar wat gedaan voor de Amstel Gold Race. Maar hij haalde zijn schouders op”, aldus de 67-jarige Van Vliet. “Ik denk dat Van der Poel goed zit waar hij zit. Het is toch bijzonder dat hij als enige crosser wegrenner werd bij die ploeg, en als je ziet wat die ploeg nu doet…”

Overigens ligt Milaan-San Remo- en Parijs-Roubaix-winnaar Mathieu van der Poel, die al zijn hele leven koerst voor de gebroeders Roodhooft, nog tot eind 2025 vast bij Alpecin-Deceuninck.

Luister vanaf 30.25 minuut naar het verhaal Van Vliet over Gianetti en Van der Poel: