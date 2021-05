UAE Emirates hengelt Felix Groß binnen

Het Duitse talent Felix Groß zal dit jaar nog de overstap maken naar de WorldTour. Na de Olympische Spelen zal de 22-jarige zich namelijk aansluiten bij UAE Emirates. Groß tekende een contract tot eind 2024.

Felix Groß, die nu op de weg nog uitkomt voor het continentale Rad-Net Rose Team, is in zijn nopjes met de overeenkomst. “De kans om in zo’n geweldig team te rijden had ik niet voor mogelijk gehouden. Ik ben nu heel wat jaren actief op de baan, en ik geloof dat ik ook op de weg succesvol kan zijn. Ik kijk ernaar uit om later dit jaar de trui van UAE Emirates te dragen.”

Groß baarde afgelopen seizoen opzien door in de eerste week aan UCI-wedstrijden na de coronastop liefst drie koersen te winnen. Na de EK baanwielrennen voor junioren en beloften in het Italiaanse Fiorenzuola d’Arda, waar Groß goud won op de individuele achtervolging en de kilometer, raakte hij in gesprek met UAE Emirates. “Daarna mocht ik in januari mee op trainingskamp in Abu Dhabi en onderging ik diverse tests in de hoop dat mijn droom om een plekje in de WorldTour te bemachtigen uit zou komen.”

Kwaliteiten meenemen

“Ik kijk uit naar alles dat op me af zal komen. Ik weet dat ik nog veel moet leren, maar ik hoop mijn kwaliteiten van de baan mee te kunnen nemen naar de weg. Eerst richt ik me op de Olympische Spelen”, besluit Groß. Na de Olympische Spelen wordt Groß eerst stagiair bij UAE Emirates, om daarna een contract van drie seizoenen uit te dienen.

“Felix is een renner van wereldklasse op de baan en wij hopen hem de overstap naar de weg te kunnen laten maken”, zegt Joxean Matxin in het persbericht van de formatie. “Tijdens ons trainingskamp in Abu Dhabi heeft hij indruk gemaakt. Hij heeft veel potentieel en we zijn blij dat hij na de Olympische Spelen bij ons komt rijden.”