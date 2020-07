Felix Groß wint derde UCI-wedstrijd in een week zondag 19 juli 2020 om 17:18

Felix Groß is de grote man van de eerste week aan UCI-wedstrijden na de coronastop. Nadat hij eerder al twee ritten in Dookoła Mazowsza wist te winnen, greep de 21-jarige Duitser ook zondag de zege in de Puchar MON (UCI 1.2) in Polen.

Na een koers van 149 kilometer met finish in Wysokie Mazowieckie eindigde de Poolse eendagskoers in een massasprint. Groß beschikte daarin, namens de Duitse nationale selectie, over de beste sprint. Hij wist de Est Markus Pujar (Tartu 2024) en thuisrijder Stanislaw Aniolkowski (CCC Development Team) naar de andere ereplaatsen te verwijzen.

Op de erelijst van Puchar MON is Groß de opvolger van Norman Vahtra, sinds dit seizoen onder contract bij Israel Start-Up Nation. De talentvolle Groß liet eerder dit jaar al zijn kwaliteiten zien op de baan. Hij wist op het WK in Berlijn vijfde te worden op de individuele achtervolging. Vorig seizoen reed hij als belofte voornamelijk nationale koersen in Duitsland.