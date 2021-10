UAE Emirates en Alé BTC Ljubljana slaan handen ineen

UAE Emirates zal vanaf volgend jaar ook te zien zijn in het vrouwenpeloton. Teammanager Mauro Gianetti heeft vandaag laten weten dat de ploeg uit het Midden-Oosten achter de schermen bezig is met het opzetten van een damesploeg. Dat doet UAE Emirates samen met vrouwenformatie Alé BTC Ljubljana, dat reeds uitkomt op het hoogste niveau.

Afgelopen week kwam al naar buiten dat UAE Emirates op het punt zou staan om Alé BTC Ljubljana over te nemen. Het initiële plan was om in 2023 te beginnen met een ‘eigen’ damesploeg, maar de grote bazen achter UAE Emirates willen niet langer wachten. “Het is onderdeel van de UAE-ambitie om het vrouwenwielrennen verder te ontwikkelen, ter ondersteuning van ons wereldwijde project waarmee we in 2017 zijn begonnen”, laat Gianetti nu weten.

“We hebben met Alé BTC Ljubljana de juiste ploeg gevonden om onze ambities waar te maken. In samenwerking met de UCI proberen we nu alle benodigde documentatie op orde te krijgen om vanaf 1 januari 2022 de WorldTour-licentie in handen te hebben. Over enkele weken zijn we klaar om het project definitief te presenteren.”

De huidige selectie van Alé BTC Ljubljana telt momenteel twaalf rensters, met als bekendste namen Marlen Reusser, Marta Bastianelli, Maaike Boogaard, Tatiana Guderzo en Mavi García. Sterkhouder Reusser vertrekt na dit seizoen echter bij de (nu nog) Italiaanse formatie: de Zwitserse hardrijdster komt vanaf volgend seizoen uit voor Team SD Worx.