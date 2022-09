UAE Emirates bevestigt vertrek Gaviria: “Supertalent, maar arbeidsethos is een probleem”

Fernando Gaviria zal aan het einde van het seizoen vertrekken bij UAE Emirates. Dat heeft teammanager Joxean Fernández Matxín laten weten in gesprek met Velonews. De Spanjaard twijfelt niet aan de intrinsieke klasse van Gaviria, maar de sprinter zou niet over de juiste mentaliteit beschikken.

De inmiddels 28-jarige Gaviria kwam goed zes jaar geleden met mooie adelbrieven over van de beloften, maakte in zijn eerste seizoenen ook indruk als veelwinnaar maar is de laatste jaren een pak minder succesvol. Dit komt deels door blessures en gezondheidsproblemen, zo raakte Gaviria maar liefst drie keer besmet met het coronavirus, maar er is volgens Fernández meer aan de hand.

“Fernando is echt een supertalent, hij is in mijn ogen een van de beste sprinters ter wereld. Het probleem is alleen dat zijn arbeidsethos op een vijf of een zes ligt. Hij begint aan wedstrijden als zijn niveau op een acht ligt, terwijl dat bij anderen – door super professionele trainingen – negen, tien, elf of twaalf is.”

“Hij moet wat veranderen op mentaal gebied”

De teammanager is van mening dat Gaviria nog stappen moet zetten in zijn ontwikkeling. “Hij moet echt iets veranderen op mentaal gebied. Hij moet iets doen aan zijn motivatie, om zo zijn niveau weer op te krikken. Ik ken hem al goed van onze samenwerking bij Quick-Step en ik hielp hem ook bij zijn overstap naar UAE Emirates, maar hij moet echt wat doen aan zijn focus.”

Gaviria reed sinds 2019 bij UAE Emirates. Zijn grootste successen behaalde hij eerder, bij Quick-Step. Voor die ploeg won hij onder andere twee keer in de Tour de France en vier keer in de Giro d’Italia. Dit seizoen mocht Gaviria twee keer juichen: in februari schreef hij de openings- en slotrit van de Tour of Oman op zijn naam. De sprinter wordt nu in verband gebracht met het Spaanse Movistar.