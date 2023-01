UAE Emirates-aanwinst Jay Vine verovert Australische tijdrittitel

Jay Vine heeft het Australisch kampioenschap tijdrijden gewonnen. De nieuwe aanwinst van UAE Emirates was op het 37,5 kilometer lange parcours drie seconden sneller dan tijdritspecialist Luke Durbridge (Jayco AlUla). Het laatste podiumplek ging naar Durbridge zijn ploeggenoot Kelland O’Brien. Bij de vrouwen volgde Grace Brown zichzelf op.

Nadat hij zondag Australisch kampioen op de weg was geworden, leek Luke Plapp dinsdag de topfavoriet voor de tijdrittitel. Het 22-jarige talent van INEOS Grenadiers kreeg tijdens zijn chronoproef echter een kettingprobleem, waardoor hij veel tijd verloor. Hij zou uiteindelijk vierde worden, op 27 seconden van de winnaar. Dat leek aanvankelijk Durbridge te worden, want de 31-jarige renner van Jayco AlUla klokte bij het tussenpunt de beste tijd.

Bij de aankomst bleek hij echter drie seconden te moeten toegeven op Vine, die er met de zege vandoor ging. De klimmer zag een droom uitkomen, want in een interview met RIDE gaf hij al aan ooit Australisch kampioen te willen worden. Bij zijn overstap van Alpecin-Deceuninck naar UAE Emirates vertelde hij dan weer te willen werken aan zijn tijdrit en dat heeft blijkbaar goed uitgepakt. O’Brien, vorig jaar verrassend zevende in Dwars door Vlaanderen, moest 26 seconden toegeven op Vine en reed zo naar het brons.

WHERE DID THAT COME FROM?! @JayVine3 with a huge upset to win the Elite Men's Time Trial #RoadNats23 pic.twitter.com/eQ84oNSvCC — AusCycling (@AusCyclingAus) January 10, 2023

Grace Brown en Alastair MacKellar

Grace Brown was de beste in de vrouwenwedstrijd. De 30-jarige renster van FDJ-SUEZ veroverde daarmee haar derde Australische tijdrittitel uit haar carrière: in 2019 en 2022 stond ze ook al op het hoogste schavotje. Dit keer verwees ze Georgie Howe en wegkampioene Brodie Chapman naar de tweede en derde plek. Bij de beloften-mannen ging de titel naar Alastair MacKellar, die zodoende voor een dubbel zorgde. Zondag was de 20-jarige renner van Israel Cycling Academy namelijk ook al Australisch kampioen op de weg geworden.