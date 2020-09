UAE-adviseur Saronni: “Aru had niet opgeroepen mogen worden voor de Tour” maandag 7 september 2020 om 08:33

UAE Emirates is erg teleurgesteld in Fabio Aru. De Italiaan moest gisteren in de negende Tourrit naar Laruns al snel lossen uit het peloton, waarna hij er op de eerste klim de brui aan gaf.

Het was Giuseppe Saronni, tegenwoordig adviseur binnen UAE Emirates, die de onvrede binnen de ploeg deelde met Italiaanse media. “Met zijn conditie had Aru niet opgeroepen mogen worden voor de Tour, dat was al wekenlang duidelijk”, citeert La Gazzetta dello Sport hem. “Iemand uit de groep trainers en coaches moet zich verantwoorden, want Fabio was niet in vorm. We hebben de enige renner die dicht bij Tadej Pogačar moest blijven verloren.”

Als een atleet fysiek en mentaal afziet, vinden sommigen de helderheid en kracht om te reageren, zegt Saronni, die zelf tijdens zijn actieve carrière wereldkampioen werd in Goodwood (1982) en twee keer de Giro won. “Maar Fabio niet. Daar heeft hij het karakter niet voor. Bij problemen toont hij geen vechtlust. Helaas stort hij mentaal en moreel in en maakt alles moeilijker. Het is duidelijk dat we hier met een sterke karaktercomponent te maken hebben.”