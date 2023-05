Twitter-ruzie tussen Armstrong en Vaughters gaat door: “Je koos ervoor om te liegen”

De ruzie op Twitter tussen Lance Armstrong en Jonathan Vaughters gaat nog even door. Armstrong noemde Vaughters eerder al een ‘fucking clown’ en nu verwijt hij de ploegbaas van EF Education-EasyPost dat deze na zijn dopingverleden en getuigenissen tijdens het USADA-onderzoek vrijuit is gegaan. Vaughters liet ook weer van zich horen.

“Is dit de Jonathan Vaughters die exact hetzelfde deed als onze hele generatie, zijn eigen renners voor de bus gooide en vervolgens vrijuit ging?”, reageerde Armstrong op een tweet van Cyclingnews over de Twitter-ruzie tussen Armstrong en Vaughters. Deze ruzie barstte los nadat Vaughters een sneer uitdeelde aan Thibaut Pinot.

Vaughters’ reactie op Armstrong bevatte drie punten. “Eén: niet elke renner van onze generatie gebruikte doping. Ik wel”, begon hij. “Twee: alle getuigen in het USADA-onderzoek waren vrijwilligers. USADA heeft geen enkele rechtsbevoegdheid. Deze renners wilden een beter pad voor de volgende generatie. En drie: jij kreeg het aanbod ‘vertel de waarheid, behoud je Tourzege’. Je had nog in de sport kunnen zijn. Maar je koos ervoor om te liegen.”

Volgens Armstrong is dit een ‘aangepaste geschiedenis’ en weet Vaughters dat. “Herinner ons er eens aan, hoelang ben je gestraft geweest? En herinner ons er vervolgens eens aan, hoelang JOUW renners, die je voor de bus hebt gegooid, gestraft zijn geweest?” Op deze laatste tweet heeft Vaughters niet meer direct gereageerd. Wel plaatste hij nog een los bericht, waarin hij verwees naar de discussie: “Whatever.”

Is this the same @vaughters that did the exact same thing as his entire generation did, threw his own riders under the bus, and got off Scot free?? https://t.co/tgY4Btrkk5 — Lance Armstrong (@lancearmstrong) May 22, 2023

This is revisionist history and you know it. Remind us, how much time did you serve? Then remind us, how long did YOUR riders, who you threw under the bus, serve? https://t.co/EKqaXJL2Rg — Lance Armstrong (@lancearmstrong) May 23, 2023