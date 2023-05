Armstrong noemt Vaughters ‘fucking clown’ na vraag van Pinot

Na afloop van de vijftiende etappe van de Giro d’Italia heeft Jonathan Vaughters een sneer uitgedeeld aan Thibaut Pinot. De ploegbaas van EF Education-EasyPost haalt de tranen van Pinot aan na diens tweede plaats in de bergrit naar Crans Montana. “Ik denk niet dat Pinot deze tweet kan lezen door al zijn tranen…”, schrijft Vaughters.

De aanleiding van die tweet is eigenlijk een compliment van de EF-manager aan zijn eigen renner Ben Healy, die zondag tweede werd in Bergamo. “Ik ben trots dat Ben Healy de winnaar gefeliciteerd heeft, en dat hij niet heeft lopen huilen in de media dat het leven soms oneerlijk is. Een geweldige houding, een geweldig persoon, een geweldige renner.”

Een andere Twitter-gebruiker vond dat Vaughters dan ook man en paard moest noemen, waarop hij inderdaad Pinot aansprak op zijn gedrag in de media na de Crans Montana-etappe en zijn geruzie met Jefferson Cepeda. De Fransman reageerde op zijn beurt op die tweet: “En wie ben jij?”

Armstrong mengt zich

Op die laatste vraag volgde een opvallend antwoord van niemand minder dan Lance Armstrong. “Wie hij is? Hij een fucking clown”, schreef de Amerikaan. “Gebaseerd op de minstens dertig jaar dat ik hem ken tenminste.”

Het is geen geheim dat Armstrong en Vaughters – op zijn zachtst gezegd – geen al te beste verstandhouding hebben. Die eerste laat zich in zijn podcast The Move wel eens laatdunkend over zijn oud-ploeggenoot.

Who is he? He’s a fucking 🤡. At least based on the 30+ years I’ve known him — Lance Armstrong (@lancearmstrong) May 21, 2023