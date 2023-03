Twijfels bij Bas Tietema na DNF in Olympia’s Tour: “Plezier wordt snel minder op dit niveau”

Zoek niet langer naar Bas Tietema in Olympia’s Tour. De medeoprichter en renner van Tour de Tietema-Unibet wist de finish van de tweede, door waaiervorming gekenmerkte etappe niet te halen. Daar baalt de 28-jarige Zwollenaar flink van, laat hij weten in een videoboodschap.

“Ik voel me hier best wel kut over”, zegt Tietema geeemotioneerd over zijn DNF. “We zijn hier met een aantal jongens die hier kunnen winnen. Ik weet dat ik sportief niet de beste ben, maar ik denk dat ik in het team een best wel een belangrijke waarde heb door er een geheel van te maken.”

De tweede etappe van Olympia’s Tour ging van en naar Assen. Er hoefde niet geklommen te worden en voor de rest waren er ook weinig hindernissen, maar het waaide wel stevig. “Daar was ik al best zenuwachtig voor. Voor mij is dat gewoon heel kut, omdat ik gewoon niet goed genoeg ben. Voor die andere jongens is het supermooi, want ze zijn supersterk. Zij kunnen de koers dan maken.”

Twijfels

“Sowieso zit ik wel met twijfels. Het plezier om op dit niveau te rijden wordt snel minder, maar het is wel supermooi hoe die gasten rijden. Het is niet zo dat ik wedstrijden wil blijven rijden om het blijven rijden, maar ik denk… In de Ster van Zwolle (waar Tietema als 62e eindigde, red.) had ik bijvoorbeeld een mooie rol. Maar op dit moment is het niveau gewoon niet goed genoeg.”

Tietema nam de videoboodschap op vanuit de camper, terwijl de wedstrijd nog bezig was. “Ik zie nu op de ticker dat Martijn (Budding, red.), Thomas (Kopecky, red.) en Joren (Bloem, red.) allemaal vooraan zitten. Dat vind ik fucking mooi. Ik denk ook dat ze kunnen winnen (Bloem zou als tweede eindigen in de etappe, red.). Ik ben nu uit koers, dus normaal gesproken zou ik naar huis gaan. Maar ik wil dit gewoon afmaken met de jongens. Dan maar naast Rob (ploegleider Rob Harmeling, red.) in de ploegleiderswagen, want ik vind dit echt een fucking mooie groep.”

Tietema was overigens verre van de enige renner die er niet in slaagde om de rit uit te rijden. Maar liefst 26 renners kregen een DNF achter hun naam.

‘Ik ben uit koers, maar ik wil dit gewoon afmaken met de rest van de jongens’ We zijn 1 team 🫶 @BasTietema pic.twitter.com/OfxtFx6jJp — Tour de Tietema (@tourdetietema) March 23, 2023