Kroonen zegeviert na waaierspektakel in Olympia’s Tour, Strand Hagenes verliest leiderstrui

Max Kroonen heeft VolkerWessels de zege bezorgd in de tweede etappe van Olympia’s Tour. De Nederlands wegkampioen bij de beloften reed in de finale – na een zware waaierkoers – weg met een klein groepje en toonde zich van dat gezelschap de snelste. Joren Bloem (Tour de Tietema-Unibet) werd tweede, Lars Boven (Jumbo-Visma Development) derde. Emil Vinjebo nam de leiding in het klassement over van Per Strand Hagenes.

Met Per Strand Hagenes, de winnaar van de openingstijdrit, in de gele leiderstrui, ging Olympia’s Tour donderdag verder een 162 kilometer lange etappe van en naar Assen. Onderweg lagen geen beklimmingen of andere hindernissen (de enige keienstrook was vanwege het slechte weer voorafgaande aan de etappe uit de route gehaald), maar vanwege de harde wind werd niettemin een zware koers voorspeld.

En zo geschiedde. De eerste twintig kilometer bleef het peloton nog bij elkaar, maar niet lang daarna brak het op verschillende plaatsen. Strand Hagenes en Vlad Van Mechelen, de nummers één en twee van het klassement, waren alert en zaten in de eerste van vier groepen. Het bleek evenwel niet de definitieve slag, want na een kleine zestig kilometer was het peloton weer aangegroeid tot zo’n tachtig man.

Val Hagenes

Lang hield deze situatie niet stand. Er ontstonden al snel weer scheuren en ditmaal zat Strand Hagenes niet mee in de eerste groep, die bestond uit zo’n twintig renners. De 19-jarige Noor was gevallen en werd zodoende ver teruggeslagen. Ook de slag gemist: Van Mechelen. Tour de Tietema-Unibet, Metec-SOLORWATT p/b Mantel en VolkerWessels waren wel goed vertegenwoordigd vooraan. De bestgeklasseerde renner was evenwel van een buitenlandse ploeg: Emil Vinjebo van Leopard stond vijfde in het algemeen klassement aan het begin van de etappe.

Lars Boven moest op een gegeven moment passen vooraan, maar de renner van Jumbo-Visma Development zou nog een herkansing krijgen. Het kwam namelijk nog tot een samensmelting van de eerste twee groepen. Hagenes keerde daarmee niet terug aan het front: hij zat nu in het eerste achtervolgende groepje. Op dit moment was er nog zo’n twintig kilometer te rijden. Tijd om het nog eens te proberen, dachten Vinjebo en de teruggekeerde Tim Marsman (Metec-SOLARWATT p/b Mantel). Zij kregen later het gezelschap van nog eens zes renners.

Kopgroep van acht

Het ging om Jack Rootkin-Gray, Bram Dissels, Daemen, Kroonen, Bloem én Boven. De in totaal acht koplopers hielden hun voorsprong tot in Assen en zouden daar strijden om de zege. Een sprint moest de beslissing brengen. Daarin toonde Kroonen, de Nederlands kampioen bij de beloften van 2022, zich de snelste. Bloem werd tweede, Boven derde. Vinjebo neemt de leiding in het klassement over van Strand Hagenes.