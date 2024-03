zondag 10 maart 2024 om 12:58

Tweevoudig ritwinnaar Olav Kooij stapt uit Parijs-Nice

Olav Kooij zal de 82ste editie van Parijs-Nice toch niet uitrijden. De Nederlandse sprinter ging vandaag nog wel van start in de slotetappe van en naar Nice, maar kneep al vrij snel in de remmen. Het is nog onduidelijk waarom Kooij uit de wedstrijd is gestapt.

Kooij kan – ondanks zijn opgave – terugblikken op een zeer succesvolle Parijs-Nice. De nog altijd maar 22-jarige Nederlander boekte maar liefst twee etappezeges. In de openingsetappe van en naar Les Mureaux was het een eerste keer raak. Kooij versloeg er na een lastige finale Mads Pedersen en Laurence Pithie.

Vier dagen later zagen we eenzelfde beeld. In finishplaats Sisteron werd er gesprint door een man of honderd en rekende Kooij opnieuw af met oud-wereldkampioen Mads Pedersen. De derde plaats was weggelegd voor de Duitser Pascal Ackermann.

De volgende wedstrijd van Kooij staat komende zaterdag op het programma, met de 115e editie van Milaan-San Remo. De rappe man stond nog niet eerder aan de start van La Primavera, maar lijkt met zijn sprint en huidige vormpeil een meer dan gevaarlijke outsider voor de zege.