donderdag 21 december 2023 om 10:38

Tweelingbroers Tobias en Anders Halland Johannessen langer bij Uno-X Mobility

Tobias Halland Johannessen en Anders Halland Johannessen blijven Uno-X trouw. De wielerploeg zal vanaf 2024 zelf Uno-X Mobility heten en kan dan ook rekenen de Noorse tweelingbroers. Zij hebben allebei hun contract met drie jaar verlengd, tot eind 2026.

“Het is absoluut een eer om onze reis met Uno-X voort te zetten”, aldus Tobias, die in 2021 de Tour de l’Avenir won en afgelopen jaar debuteerde in de Tour de France. “Anders en ik zijn ontzettend gegroeid hier, als atleten en als individuen. We willen graag bij blijven dragen aan de visie van de ploeg en zijn benieuwd naar de toekomst. Onze reis is pas net begonnen.”

Ploegmanager Jens Haugland is erg blij met de contractverlenging van de Johannessen-broers voor de komende drie jaar. “Zij belichamen de spirit van Uno-X. Zij zijn een combinatie van jonge energie, hardwerken en een diepe passie voor wielrennen. We hebben vertrouwen dat hun aanwezigheid in de ploeg zal bijdragen aan onze groei de komende seizoenen”, zegt Haugland.