Tweede zege op rij Sierra in Ruta del Sol, twee op twee voor Bastianelli in Bretagne

Arlenis Sierra heeft woensdag haar tweede overwinning op rij geboekt in de Ruta del Sol voor vrouwen. De Cubaanse kopvrouw van Movistar was na bijna 120 kilometer tussen Málaga en Mijas de snelste van een kleine kopgroep. In de Bretagne Ladies Tour won Marta Bastianelli voor de tweede dag op rij.

Sierra wist dinsdag al de openingsrit te winnen in de Ruta del Sol en bezorgde haar Spaanse werkgever vandaag een nieuwe overwinning. Ze wist Ricarda Bauernfeind (Canyon-SRAM) en Mavi Garcia (UAE Team ADQ) te verslaan in de sprint van een zestal.

In het algemeen klassement leidt Sierra nog altijd, al is de voorsprong op Garcia minimaal. Er zijn namelijk geen bonificatieseconden in de Ruta del Sol en dus staat Garcia in dezelfde tijd. Bauernfeind is derde op 15 seconden. Donderdag is de derde en laatste etappe van de Spaanse rittenkoers.

In de Bretagne Ladies Tour was er een twee op twee voor Marta Bastianelli. Na 123 kilometer was de Italiaanse kopvrouw van UAE Team ADQ als eerste aan de meet in Inzinzac. De Nederlandse Nicole Steigenga werd tweede op twee seconden achterstand, vlak voor de Canadese Simone Boilard. Bastianelli is uiteraard ook de leidster in het algemeen klassement na twee dagen. De Bretagne Ladies Tour eindigt zaterdag.