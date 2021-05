Tweede seizoen El Día Menos Pensado vanaf vandaag te zien

Wielerflits Kort

Het tweede seizoen van El Día Menos Pensado, de populaire docuserie over Team Movistar, is vanaf vandaag op Netflix te zien. In deze nieuwe reeks wordt het wel en wee van de ploeg in het coronajaar 2020 gevolgd.

In het tweede seizoen, waarvan de opnames van augustus 2020 tot aan januari 2021 liepen, staat een van de moeilijkste jaren van de ploeg centraal met de coronapandemie en het vertrek van Richard Carapaz, Nairo Quintana en Mikel Landa. Enric Mas en Marc Soler stonden voor een enorme uitdaging, net als boegbeeld Alejandro Valverde.

“Voor de hele wereld was het een uitdagend jaar, net als voor onze ploeg. Ik heb echter het gevoel dat we op de belangrijke momenten volhardden en toegewijd waren om met die moeilijke situaties om te gaan. Het tweede seizoen laat de waarheid zien, op goede maar ook minder goede dagen”, liet teammanager Eusebio Unué eerder weten.

‘𝗘𝗟 𝗗𝗜́𝗔 𝗠𝗘𝗡𝗢𝗦 𝗣𝗘𝗡𝗦𝗔𝗗𝗢’ 𝗜𝗦 𝗕𝗔𝗖𝗞 🍿 Trailer / +info → https://t.co/UOhh9cFjTj 🔴 @netflix · 🔵 @vamos 💬 ¡Déjanos tu opinión sobre la T2! / Tell us what you think about Season Two! 👇 pic.twitter.com/ZtWtiB5uYE — Movistar Team (@Movistar_Team) May 28, 2021