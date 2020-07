Tweede zege Tacey in Virtual Tour de France, TIBCO-SVB stevig aan kop zondag 12 juli 2020 om 15:59

De vierde etappe van de Virtual Tour de France is op naam gekomen van April Tacey. De 19-jarige Britse van de Drops-ploeg wist vorig weekend ook al de eerste rit te winnen op het platform Zwift. In het klassement gaat TIBCO-SVB steviger aan de leiding.

Een selecte groep van ongeveer vijftien rensters bleef na de eerste beklimming over. Zij gingen op de slotklim uitmaken wie daadwerkelijk om de zege gingen strijden. Onder meer Chloe Dygert, Lucinda Brand, Lisa Brennauer en Lauren Stephens maakten deel uit van de kopgroep.

Sarah Gigante probeerde op vier kilometer van de finish weg te rijden uit de kopgroep, maar het was Joscelin Lowden die de bergpunten pakte. Uiteindelijk vonden vijf rensters elkaar in de afdaling, waarvan een drietal van TIBCO-SVB.

Sprint met koplopers

De achtervolgers wisten vlak voor de meet echter terug te keren, waardoor een sprint nodig was om de winnares te bepalen. Voor de tweede keer in deze virtuele Ronde van Frankrijk was het April Tacey die met de zege ging lopen. Ze versloeg Anna Henderson (Team Sunweb) en Lauren Stephens (TIBCO-SVB).

Er wordt in de Virtual Tour de France niet gestreden om individuele klassementen, maar ieder klassement is een ploegenklassement. De punten van de rensters in de daguitslag worden opgeteld per ploeg. TIBCO-SVB (277 punten) heeft door drie rensters in de kopgroep de leiding in het algemene klassement overgenomen van Drops (219 punten). Canyon-SRAM is derde met 206 punten.