Eerste zege in 2023 voor Cepeda: “Moest mezelf bij elkaar rapen na val Carthy”

Jefferson Alexander Cepeda heeft dinsdag voor de tweede keer in zijn carrière een profkoers gewonnen. In de Tour de l’Ain sloeg hij op dag twee een dubbelslag door Michael Storer te verslaan in een sprint met twee. “Ik had twijfels voor de sprint”, vertelde hij achteraf aan DirectVélo.

In de finale van de etappe reed Cepeda samen weg met ploegmaat Hugh Carthy, Storer en Kenny Elissonde. Nog voor de top van de laatste klim werd Elissonde gelost, waardoor drie renners richting de streep reden. Enkele kilometers voor die streep kwam Carthy echter ten val, waardoor de situatie voor Cepeda plots minder gunstig werd. “Dat was moeilijk. Ik moest mezelf weer bij elkaar rapen om het werk van het team af te maken.”

“Om eerlijk te zijn wist ik niet wie de snelste was in de sprint. Ik had twijfels.” Uiteindelijk maakte Cepeda het nipt af. Net na de streep kwam zijn concurrent Storer overigens ten val nadat hij in het stuur haakte van Cepeda. “Ik ga er morgen alles aan doen om de trui te behouden. Ik heb vertrouwen in mezelf en in het team, we kunnen onze collectieve kracht uitspelen.”

