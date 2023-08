Cepeda klopt Storer, die ten val komt na de streep, en slaat dubbelslag in Tour de l’Ain

Jefferson Alexander Ceped heeft rit twee van de Tour de l’Ain gewonnen. De Ecuadoriaanse renner versloeg Michael Storer en Kenny Elissonde na een lastige rit over heel wat bergen. Storer is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De tweede etappe van de Tour de l’Ain was een rit voor de sterke puncheurs en klimmers. Onderweg moesten er twee beklimmingen van tweede en een beklimming van eerste categorie bedwongen worden. Dat betekende dat Jake Stewart, die op dag een kon zegevieren, zo goed als zeker zijn leiderstrui ging verliezen.

Maxime Jarnet (Van Rysel-Lille Roubaix Métropole), Mads Østergaard Kristensen (Leopard TOGT) en Thomas Devaux (St Michel-Mivec-Auber93) zorgden voor wat animo door het hazenpad te kiezen. De drie reden enkele minuten weg, maar verloren heel wat terrein op de beklimmingen. Aan de voet van de laatste klim van de dag, de Col de Portes (7,8 km aan 6,6%), hadden ze nog een dikke minuut over.

EF neemt overhand

Groupama-FDJ gooide het tempo flink de lucht in op de Col de Portes. Vooraan bleef Devaux nog wat tegenstribbelen, maar uiteindelijk werd ook hij voor de top nog ingerekend. Een eerste aanval bleef daarna niet lang uit. Het was Jefferson Alexander Cepeda van EF Education-EasyPost die explosief wegsprong. De Ecuadoriaan kreeg ploegmaat Hugh Carthy, Michael Storer (Groupama-FDJ) en Kenny Elissonde (Lidl-Trek) mee.

De vier sloegen vrij snel een best groot gat. Aangezien er twee renner van EF Education-EasyPost meezaten, zat het tempo er ook goed in. Dat weerhield Storer er echter niet van om nog eens aan de boom te schudden. De Australiër versnelde, waarna alleen Cepeda het wiel kon houden. Voor de top van de Col de Portes slaagde Carthy er toch nog in om ook zijn wagonnetje aan te haken. Zodoende gingen er drie koplopers de afdaling in.

Sprint met twee

De mannen van EF Education-EasyPost leken alles onder controle te hebben, maar dan sloeg het noodlot toe. Storer zette wat druk en Carthy moest alle zeilen bijzetten om te blijven volgen. In een glibberige bocht, het regende best hard in Frankrijk, ging de Brit vervolgens tegen de grond. Cepeda en Storer reden op die manier samen naar de streep in Lagnieu.

De sprint werd op 200 meter aangezet door Storer, die sterk begon. In de laatste 50 meter kwam Cepeda er toch nog langs, waarna hij nog een goede jump had. Cepeda won zo nét voor Storer, die meteen na de streep ten val kwam nadat hij in het stuur haakte van zijn concurrent. Elissonde bolde enkele seconden later over de streep als derde, Carthy viel buiten de top-10. Cepeda is ook de nieuwe leider in de Tour de l’Ain.