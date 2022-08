Tweede profzege voor Axel Zingle: “Moeilijk om buiten Frankrijk te winnen”

Axel Zingle was de snelste in de eerste rit van de Arctic Race of Norway. De Fransman van Cofidis won met fietslengtes voorsprong in een sprint in Mo i Rana. “De laatste 500 meter waren oplopend, wat ervoor zorgde dat het een zware sprint werd.”

Voor de 23-jarige Zingle is het zijn tweede profzege. Eerder dit seizoen won hij de La Route Adélie de Vitré na een sprint met een kleine groep. Donderdagmiddag klopte Zingle onder meer Mathieu Burgaudeau, Amaury Capiot en Nick Schultz. “Ik ben heel blij met deze overwinning. Het is moeilijk om te kunnen winnen buiten Frankrijk” ,vertelde Zingle in het flashinterview.

“Gisterenavond dacht ik al aan de etappe van vandaag, ik wist dat deze finish me lag. Het was wel moeilijk om goed te positioneren vandaag. Het ging zeer snel in de slotkilometers, maar ik wist wanneer ik vooraan moest zitten. De laatste 500 meter waren oplopend, wat ervoor zorgde dat het een zware sprint werd”, aldus Zingle.

De Arctic Race of Norway duurt nog tot en met aanstaande zondag.