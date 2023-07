Tweede plek voor Bauhaus in hectische sprint: “Blij dat iedereen op de fiets bleef”

Tourdebutant Phil Bauhaus werd in de eerste massasprint van deze editie tweede. In een nerveuze finale kwam de Duitser tekort om Jasper Philipsen te verslaan. “Het is een goed resultaat natuurlijk, maar als sprinter wil je winnen”, laat hij weten via zijn ploeg.

“De laatste zestig kilometers waren super nerveus en razendsnel. Het team deed het geweldig, en dat betekent veel voor me. Zonder hun werk kon ik hier niet zo sprinten”, bedankt de 28-jarige sprinter zijn ploeggenoten van Bahrain Victorious. In de eindsprint om de etappezege liet hij concurrenten als Caleb Ewan, Fabio Jakobsen en Mark Cavendish achter zich. “Er komen gelukkig nog enkele etappes aan voor sprinters, dus ik kan nog dromen van een overwinning.”

Het verschil tussen de Tour de France en andere races was voor Bauhaus heel duidelijk: “De snelheid is een stuk hoger, en er zijn veel meer renners betrokken die echt tot aan de limiet doorgaan. Ik ben blij dat iedereen op de fiets bleef.”