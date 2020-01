Tweede etappezege voor Biniyam Ghirmay in La Tropicale Amissa Bongo zaterdag 25 januari 2020 om 13:59

Biniyam Ghirmay heeft zijn tweede etappezege te pakken in de Gabonese rittenkoers La Tropicale Amissa Bongo. Op de lokale ronde door de zeehaven van Port-Gentil was de Eritreeër van Nippo-Delko One Provence de snelste in de massasprint. Natnael Tesfazion blijft leider.

Voor de voorlaatste rit reisde het peloton af naar Port-Gentil. Op de oevers van de belangrijkste zeehaven van Gabon reden de renners twaalf plaatselijke ronden van elk 10,6 kilometer. Nadat in het eerste wedstrijdkwart meerdere renners, onder wie Fumiyuki Beppu en Fabien Grellier, hadden getracht een kopgroep te vormen, slaagden Damien Gaudin, Isiaka Cissé en Dário António er als eersten in een serieus gaatje te slaan.

Gaudin, die alweer aan zijn dertiende profjaar bezig is, slaagde er met Ivoriaan Cissé (die al twee keer naar de top tien reed in La Tropicale Amissa Bongo) en Angolaan António (vorig jaar winnaar van de Tour du Faso) in de voorsprong uit te breiden naar twee minuten. De Fransman was op de twaalfde plaats de best geplaatste renner vooraan, op 0:26 van Natnael Tesfatsion. De renner uit Eritrea droeg al voor de vierde dag op rij de leiderstrui.

Peloton rekent koplopers in

Toch zouden de drie koplopers niet wegblijven, want in de laatste twee lokale omlopen rekende het peloton hen weer in. Dat bood mogelijkheden voor een nieuwe aanval en die zou er dan ook komen. Opnieuw was Dário António erbij betrokken en hij kreeg Kameroener Arthuce Jodele Tella, Marokkaan Adil El Arbaoui en Japanner Atsushi Oka met zich mee. Laatstgenoemde rijdt sinds dit seizoen voor Nippo Delko One Provence.

De vier reden een halve minuut weg bij het peloton, maar in de laatste vijf kilometer kwam alles toch weer samen. Een sprint moest de winnaar aanwijzen en daarin was Biniyam Ghirmay alweer de snelste. Drie dagen geleden won de pas 19-jarige Eriteeër van Nippo-Delko One Provence ook al de etappe naar Ndjolé. Algerijn Yacine Hamza eindigde op de tweede plaats, Attilio Viviani, winnaar van de openingsrit, werd derde.

Morgen rest nog de slotetappe over 132,2 kilometer van Nkok naar Libreville.