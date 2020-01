Biniyam Ghirmay wint derde etappe La Tropicale Amissa Bongo woensdag 22 januari 2020 om 14:55

Biniyam Ghirmay heeft de derde etappe van de Gabonese rittenkoers La Tropicale Amissa Bongo gewonnen. In de straten van Ndjolé kwam de 19-jarige Eritreeër van Nippo-Delko One Provence als eerste over de finish. Natnael Tesfatsion behield de leiderstrui.

Op de derde dag van La Tropicale Amissa Bongo koerste het peloton over 186 kilometer door het binnenland van Gabon van Mitzic naar Ndjolé. Op het parcours lagen drie beklimmingen, maar het venijn zat hem in de staart van de etappe. De finishlijn was namelijk getrokken na een klim van 1,2 kilometer aan gemiddeld zeven procent.

Julien Antomarchi sneed als enige koploper de finale aan, maar de Franse renner bleek kansloos tegen het peloton. Meerdere ploegen hadden hun zinnen gezet op ritwinst op deze lastige finish, maar het was uiteindelijk Biniyam Ghirmay die over de beste benen beschikte. Met een royale voorsprong op Jordan Levasseur en Emmanuel Morin kwam de Eritreeër over de streep.

Voor Ghirmay, die als een van de weinige renners Remco Evenepoel wist te verslaan in zijn tijd als junior, is dit zijn derde overwinning tussen de profs. Met de nationale selectie van Eritrea was hij ook vorig jaar al succesvol in La Tropicale Amissa Bongo. Tevens won hij een etappe in de Tour du Rwanda. In september tekende hij een tweejarig contract bij Nippo-Delko One Provence.

Tesfatsion blijft leider

Natnael Tesfatsion was de nummer zes aan de finish en behield de leiding in het klassement. Hij heeft een voorsprong van vier seconden op Levasseur, die oprukte naar de tweede plaats. Morin staat derde in de tussenstand. De Gabonese rittenkoers duurt nog tot en met zondag.