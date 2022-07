Tweede etappezege Marianne Vos: “Kon enkel hopen dat ik het tot de streep kon volhouden”

Een schitterend tweede dagsucces voor Marianne Vos in de Tour de France Femmes. In Rosheim won ze met overmacht de sprint voor Marta Bastianelli en Lotte Kopecky. Een overwinning waarmee ze haar leidende positie in zowel het algemene als het puntenklassement verstevigde.

Voor de zesde dag op rij eindigt Vos bij de eerste vijf. Die statistiek had ze niet meteen aan zien komen: “Ik probeerde voor deze wedstrijd gewoon zo goed mogelijk te zijn, maar hier ben ik natuurlijk heel blij mee. Het was een moeilijke wedstrijd, al hadden we het goed voor elkaar met Anna Henderson in de grote ontsnapping”, opent Vos haar relaas. “De Côte de Boersch zorgde voor verbrokkeling en dan was er nog die lastige afdaling.”

Lovende woorden heeft La Vos over voor haar ploeggenotes. “De meiden hebben me continu geweldig vooraan en uit de wind gehouden. In de finale hebben ze ook geweldig gewerkt om de snelheid hoog te houden.”

“Ik weet niet of ik in de sprint de sterkste was. Ik zat in het wiel van Ellen van Dijk. Elisa Balsamo kwam op het laatst opzetten in het wiel van Elisa Longo Borghini. We gingen tegelijk aan. Ik voelde dat ik meer snelheid had dan haar, maar ik kon niet verder versnellen. Ik kon enkel hopen dat ik het tot de streep kon volhouden.”