Tweede etappe Vuelta a España 2023 finisht op de Montjuïc

Het was al bekend dat de Vuelta a España in 2023 van start zou gaan met een ploegentijdrit in Barcelona, maar nu heeft de organisatie meer details gegeven over het openingsweekend. Het onthulde de profielen van de eerste twee etappes. De tweede rit finisht eveneens in Barcelona, op de Montjuïc.

De Ronde van Spanje begint op 26 augustus dus met een tijdrit met start en finish in Barcelona. Deze chronoproef is 14,6 kilometer lang. De renners vertrekken bij de Port Olímpic, een jachthaven waar de zeilwedstrijden werden georganiseerd tijdens de Olympische Spelen van 1992. Daarna gaat het over een ‘snel, technisch parcours’ langs verschillende bekende locaties van Barcelona, valt te lezen op de site van de Vuelta.

De tweede rit begint in Mataró, een kustplaats net ten noorden van Barcelona. Vanuit het vertrek gaat het gelijk omhoog, de Coll de Sant Bartomeu (derde categorie) op. In het eerste deel van de rit krijgen de renners ook nog de Coll d’Estenalles (tweede categorie) voor de kiezen. Het tweede deel van de etappe is ietwat gemakkelijker, maar de finale is wel geschikt voor de puncheurs. Men finisht immers op de Montjuïc.

De streep is na 181,3 kilometer getrokken voor het Olympisch Stadion Lluís Companys. Dat betekent dat de aankomst niet op het hoogste punt ligt. Na de eerste top, volgt nog een korte afdaling, waarna de laatste honderden meters weer stijgen.

Etappe 1 (TTT) - foto: La Vuelta Etappe 2 - foto: La Vuelta