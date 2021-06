Tweede eindzege Evenepoel in Ronde van België: “Teken dat we op de goede weg zijn”

Voor de start van de laatste etappe was het eigenlijk al zonneklaar dat Remco Evenepoel voor de tweede maal op rij de Ronde van België op zijn naam zou gaan schrijven. En zo geschiedde. Hij kon zelfs Mark Cavendish nog aan de ritzege helpen. “Ik maak een heel goede progressie door”, zegt hij in het flashinterview.

Evenepoel zegt veel waarde te hechten aan zijn tweede eindoverwinning. “Dit doet enorm deugd na alles wat er gebeurd is en waar ik vandaan kom. Het is een teken dat we op de weg terug zijn naar topniveau. Dit is dan ook bedankje aan iedereen die me gesteund heeft. Eerst om klaar te geraken voor de Giro d’Italia en dan nu voor de Baloise Belgium Tour waar ik twee overwinningen kon pakken. Ik maak een heel goede progressie door, maar er is nog wat meer tijd nodig. Dat komt wel in orde.”

“Het lokale rondje was nog heel hectisch”, erkent Evenepoel. “Het was daar direct nerveus. Maar ik denk dat we een perfecte laatste ronde hebben gereden. We zaten op de cruciale punten altijd attent vooraan. Hier in het centrum van Beringen lag een beetje mijn finishlijn. Daar kon ik de jongens goed vooraan afzetten. Ik ben doorgereden tot aan het rond punt, waarna ik me nog moest reppen om met de groep mee te zijn. Cavendish wint de etappe en ik win het eindklassement: dit is een gedroomde afsluiter.”

Via Spanje naar Tokio?

Het vizier kan nu op de Belgische kampioenschappen, waarna de ultieme voorbereiding op de Olympische Spelen begint. “Ik weet nog niet of ik op hoogtestage ga. Op hoogte kun je niet aan dezelfde intensiteit trainen als op zeeniveau, en in mijn geval is die intensiteit belangrijker en voordeliger voor de toekomst. Misschien ga ik naar Spanje. Zeker is dat ik begin juli naar Tokio vertrek.”