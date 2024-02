vrijdag 2 februari 2024 om 14:43

Tweede ritzege op rij voor Tim Merlier in AlUla Tour, Casper van Uden derde

Tim Merlier is sterk op dreef in de AlUla Tour: de Oost-Vlaming van Soudal Quick-Step heeft er zijn tweede ritzege in evenveel dagen gepakt. Hij zette heel vroeg aan, maar hield stand tegen de oprukkende Bryan Coquard. Casper van Uden werd derde.

Op dag vier van de Saudische AlUla Tour werd er van Hegra naar Maraya gereden. Voor het eerst geen echte sprintersrit, want in de laatste kilometers lag er nog een venijnige helling te wachten. Vorig jaar konden de sterke sprinters die helling wel overleven, maar we kregen wel echt een sprint der stervende zwanen te zien. Eén ding was vooraf wel al zeker: Dylan Groenewegen zou niet voor de debatten meedoen, want de sprinter van Jayco-AlUla was ziek en moest forfait geven voor de laatste twee ritten.

Om 11.25 uur Nederlandse tijd werd het peloton op gang geschoten, maar het duurde ruim een uur vooraleer drie leiders zich konden afzonderen. Spanjaard Iker Bonillo (Euskaltel-Euskadi), Cyprioot Andreas Miltiadis (Terengganu Cycling Team) en Mongoliër Tegsh-bayar Batsaikhan (Roojai Insurance) waren de gelukkigen van de dag, die ruim vier minuten cadeau kregen. De Cyprioot in het gezelschap besloot in het laatste uur solo te gaan, maar in de tien laatste kilometers was het einde verhaal.

De finale werd opgeschrikt door een valpartij van een twintigtal renners, op zo’n zes kilometer van de finish. Arvid de Kleijn (Tudor) schoot uit zijn pedaal en ging pijnlijk tegen de vlakte, en ook Henok Mulubrhan (Astana Qazaqstan) en Juan Sebastian Molano (UAE Emirates) waren bij de slachtoffers. Met Mulubrhan en De Kleijn waren de nummers twee van de vorige twee ritten dus uitgeschakeld.

Merlier verrast Van Uden

Voorin ging de sprintvoorbereiding bij ploegen als Soudal Quick-Step en Cofidis onverminderd snel voort. Maar ook Team dsm-firmenich PostNL, de ploeg van klassementsleider Casper van Uden, had natuurlijk veel vertrouwen in haar sprinter, na dienst ritzege eerder deze week. Eekhoff trok het peloton voor de Nederlandse ploeg helemaal op een lint in de slotkilometer, waardoor Van Uden in een ideale positie aan de sprint leek te kunnen beginnen.

Maar dat was buiten Tim Merlier gerekend, die Van Uden verraste met een enorm vroege aanzet. Op de oplopende meters kon de Belg van Soudal Quick-Step zijn topsnelheid echter niet volhouden tot aan de finish. Merlier viel wat stil en zag Bryan Coquard nog naderen. De Fransman stak de handen in de lucht, maar het was Merlier die met enkele centimeters verschil won.