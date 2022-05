Twee op twee voor Lorena Wiebes in RideLondon Classique

Lorena Wiebes heeft vandaag, na haar zege in de openingsrit, ook de tweede etappe van de RideLondon Classique gewonnen. De renster van Team DSM bleek opnieuw de snelste in de sprint. Wiebes gaat vanzelfsprekend nog steeds aan de leiding in het algemeen klassement.

Na de zege van Lorena Wiebes in de openingsetappe, ging de RideLondon Classique verder met de rit van Chelmsford naar Epping. De heuvelachtige etappe over 141 kilometer voerde over acht beklimmingen en was goed voor ruim 1300 meter hoogteverschil. De renners kregen in de finale nog drie plaatselijke omlopen rond Epping Forest voor de wielen geschoven. Deze plaatselijke rondes werden gekenmerkt door korte, steile beklimmingen om voor een spannende finale te zorgen. Met Lorena Wiebes in de leiderstrui, begon het peloton rond het middaguur aan een nieuwe middag in het zadel.

Dappere Ewers probeert het alleen

De vlucht van de dag bestond vandaag uit slechts één renster. Veronica Ewers liet zich niet afschrikken door het parcours en besloot er alleen vandoor te gaan. De sterke Amerikaanse van EF Education-TIBCO-SVB reed een maximale voorsprong bijeen van net geen vier minuten, verder liet het peloton het niet komen. Men was namelijk beducht voor de 27-jarige Ewers, die bezig is aan een uitstekend seizoen. Zo won ze dit jaar al de Navarra Women’s Elite Classics en reed ze naar podiumplekken in de Navarra Women’s Elite Classics en Durango-Durango Emakumeen Saria.

Ewers reed lange tijd voor het peloton uit, maar de sprintersteams wisten het verschil richting de finish steeds verder terug te schroeven. De Amerikaanse verloor steeds meer van haar pluimen en werd met nog goed dertig kilometer te gaan weer in de kraag gevat. Ondanks enkele versnellingen in de finale, kregen we andermaal een sprint tussen de rappe vrouwen in dit peloton. Er bleek opnieuw geen kruid gewassen tegen Lorena Wiebes. De sprinttroef van Team DSM was afgetekend de snelste in de straten van Epping, voor Marta Bastianelli en Emma Norsgaard. Lotte Kopecky kwam als vierde over de streep.

Wiebes begint morgen als leidster aan de slotetappe, en is ook meteen de gedoodverfde favoriete voor de eindzege. De derde en laatste rit speelt zich af in het centrum van Londen en voert over relatief vlakke wegen. De verwachting is dat er zondag opnieuw zal worden gesprint voor de ritoverwinning.