Twee op twee voor Leo Hayter in Giro U23: Brit houdt huis in koninginnenrit

De koninginnenrit in de Giro d’Italia U23 is gewonnen door rozetruidrager Leo Hayter. De 20-jarige Brit van de Amerikaanse talentenfabriek Hagens Berman Axeon kwam in skigebied Santa Caterina Vulferva solo over de streep en boekte zo zijn tweede opeenvolgende dagzege in de Italiaanse ronde. In het algemeen klassement heeft Hayter nu een straatlengte voorsprong op zijn naaste ‘rivalen’.

Met Leo Hayter als nieuwe leider, ging de Giro d’Italia verder met de derde etappe. En wat voor een rit! Op de derde dag kregen de renners meteen de koninginnenrit van deze Giro voorgeschoteld. De Passo del Tonale (15,2 km aan 6%) was de eerste echte beklimming van de dag, gevolgd door de klim naar Aprica (15,4 km aan 3,2%) en de verschrikkelijk steile Passo di Guspesse (10,8 km aan 11,5%). Op deze klim van de buitencategorie konden de toppers voor het klassement zich wel uitleven. De streep was getrokken in skigebied Santa Caterina Vulferva (12,1 km aan 4,3%), na een rit met bijna 5.000 hoogtemeters.

Vier renners kiezen het ruime sop in loodzware etappe

Al van bij de start was het klimmen geblazen op de bergpas Campo Carlo Magno en dus was het geen verrassing dat het peloton al vroeg stevig werd uitgedund. Door het hoge tempo kwam er maar geen vroege vlucht tot stand, terwijl de mindere goden onherroepelijk overboord moesten. Na het eerste koersuur was het peloton gereduceerd tot een vijftigtal renners. Pas na zeventig kilometer slaagden vier renners erin om een mooie voorsprong uit te bouwen. Lorenzo Milesi (opleidingsploeg Team DSM), Alex Baudin (Tudor Pro Cycling), Davide De Pretto (Zalf Euromobil Fior) en Giulio Pellizzari (Bardiani-CSF-Faizanè) waren de namen.

De voorsprong van Milesi, Baudin, De Pretto en Pellizzari liep op tot goed anderhalve minuut, maar de kopgroep hield niet zo lang stand. Baudin en Milesi bleken niet sterk genoeg om het tempo bij te benen en werden uit de wielen gereden. De Pretto en Pellizzari gingen door en trokken met z’n tweeën naar de voet van de loodzware Passo di Guspesse. Casper van Uden had intussen al de pijp aan Maarten gegeven. De 20-jarige sprinter van Team DSM, zaterdag nog tweede in de openingsrit, bleek te ziek om zijn weg te vervolgen. “Ik probeerde door te gaan, maar het lichaam was gewoon leeg”, liet Van Uden weten.

Martinez rijdt weg van de tegenstand

Di Pretto en Pellizzari begonnen met een beperkte voorsprong aan de eerste steile flanken van de Passo di Guspesse, een zeer zware kant van de Mortirolo. De twee Italianen waren een vogel voor de kat en werden in de eerste klimmende kilometers ingerekend door een eerste groep met daarin de favorieten voor de eindzege. De opleidingsploeg van Groupama-FDJ bepaalde het tempo en wist zo een aanval van Lenny Martinez tot in de puntjes voor te bereiden. De nog altijd maar 18-jarige Fransman, die dit jaar ook al indruk wist te maken tussen de profs, voelde zich blijkbaar goed en besloot zijn kaarten op tafel te gooien.

Er werd niet gereageerd op de aanval van Martinez, die alsmaar verder wist uit te lopen en zo als eerste de top wist te bereiken van de Passo di Guspesse. Vlak voor de top besloten twee renners in de tegenaanval te gaan: rozetruidrager Leo Hayter en de Belgische rondehoop Lennert Van Eetvelt. Hayter en Van Eetvelt hoopten nog de oversteek te maken naar Martinez, maar kregen een derde man mee die niet van plan was om over te nemen. Het Franse toptalent Romain Grégoire was attent en wist – als modelploegmaat van Martinez – de samenwerking bij de achtervolgers te verstoren.

Hayter opent de jacht op Martinez

Dit speelde Martinez alleen maar in de kaart: de jonge Fransman kreeg vleugels en wist zijn voorsprong alsmaar verder uit te diepen. Met nog veertig kilometer te gaan was het verschil met de eerste achtervolgers meer dan twee minuten. In de afdaling van de Passo di Guspesse hield Martinez dus goed stand, terwijl zijn ploeggenoot Grégoire wist weg te rijden van de achtervolgers. De man die dit voorjaar al vier hoog aangeschreven eendagskoersen wist te winnen, ging zo op jacht naar zijn teammaat. Martinez bleef echter onverstoorbaar verder koersen en wist zijn voorsprong van goed twee minuten vast te houden.

Martinez leek een grootse solo tot een goed einde te brengen, maar begon op de slotklim naar skigebied Santa Caterina Vulferva toch de vermoeidheid te voelen en verloor steeds meer van zijn pluimen. Hayter had daarentegen nog wat over, reed weg bij de achtervolgers (Grégoire was alweer ingerekend) en opende zijn jacht op de eenzame koploper Martinez. Die laatste zat duidelijk door zijn beste krachten heen en moest lijdzaam toezien hoe Hayter vanuit de achtergrond wist terug te keren. De Brit besloot meteen door te trekken en reed weg bij de moegestreden Martinez. Dit bleek een beslissend moment in de koers.

Hayter was namelijk ontketend en wist in de laatste vijftien kilometer nog meer dan – echt waar – vier minuten weg te rijden van zijn naaste belagers. De beloftevolle Brit neemt zo een serieuze optie op de eindzege, maar het jongere broertje van INEOS-renner Ethan Hayter boekte vandaag bovenal zijn tweede opeenvolgende ritoverwinning in de Giro U23. Grégoire kwam als tweede over de streep, Van Eetvelt finishte als derde. Het gebeurde echter allemaal in de schaduw van de superieure Leo Hayter.