Casper van Uden geeft ziek op in Giro d’Italia U23

Voor Casper van Uden heeft de Giro d’Italia U23 slechts enkele dagen geduurd. De derdejaars belofte van Development Team DSM gaf in de derde etappe naar Santa Caterina Valfurva op omdat hij zich niet fit voelde. Zaterdag sprintte hij nog naar de tweede plaats in de openingsrit.

Van Uden was bij Team DSM de afmaker voor de vlakke etappes, nadat hij dit jaar al een handvol overwinningen en korte uitslagen bij elkaar had gereden. Zo won hij twee etappes in de Tour de Normandie en een rit in de Tour de Bretagne. Verder reed hij naar de vierde plek in de Scheldeprijs achter Alexander Kristoff, Danny van Poppel en Sam Welsford.

De 20-jarige renner begon de Giro sterk met de tweede plaats in de openingsetappe achter de Italiaan Alberto Bruttomesso. Maar na drie dagen zit zijn ronde er al op. “Ik probeerde door te gaan, maar het lichaam was gewoon leeg nadat ik de afgelopen twee dagen geen eten binnen kon houden”, laat hij weten op social media.

Supper sad leave the @giroditaliau23. I tried to continue, but the body was just empty after not being able to keep any food inside for the past two days! Good luck to the boys, they are looking really strong!! https://t.co/3wU7hB3120

— Casper van Uden (@caspervanuden) June 13, 2022