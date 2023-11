zondag 26 november 2023 om 12:07

Twee op twee voor Italiaanse junior in Wereldbeker Dublin, Keije Solen derde

In Dublin komen vandaag niet alleen de veldritprofs in actie. Eerder op de dag reden al de junioren. De Italiaan Stefano Viezzi was bij de junioren mannen de sterkste, voor de Belg Arthur Van den Boer en de Nederlander Keije Solen.

Voor de 17-jarige Viezzi is het zijn tweede opeenvolgende zege in de Wereldbeker, nadat hij vorige week al de beste was in de wereldbekercross van Troyes. De beloftevolle Italiaan won dit seizoen zeven van zijn acht crossen. Alleen op het EK in het Franse Pontchâteau (4e) kwam hij niet als winnaar over de streep.

Viezzi rekende in Dublin dus af met Arthur Van den Boer en Keije Solen. Met Mats Vanden Eynde eindigde er nog een Belg in de top-5. Vanden Eynde kwam als vierde binnen, voor de Fransman Aubin Sparfel.

Célia Gery klasse apart bij de junioren vrouwen

Bij de junioren vrouwen ging de zege dan weer naar Célia Gery. De 17-jarige Française, de huidige Europees kampioene in het veld, was duidelijk een maatje te groot voor twee Britse dames.

Cat Ferguson kwam als tweede over de streep, Imogen Wolff werd derde. De Belgische en Nederlandse dames speelden geen rol van betekenis. Shanyl De Schoesitter eindigde nog wel als achtste.

Uitslag Wereldbeker Dublin voor junioren mannen

1. Stefano Viezzi

2. Arthur Van den Boer

3. Keije Solen

4. Mats Vanden Eynde

5. Aubin Sparfel