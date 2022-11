Twee op rij voor Puck Pieterse in Wereldbeker: “Van Empel was op de klimmetjes sterker”

Video

Puck Pieterse won de Wereldbeker in Hulst met groot verschil, maar op de fiets voelde ze dat Fem van Empel op bepaalde stukken beter was. “Het was zo zwaar met alle klimmetjes en ik voelde dat Fem op dat deel sterker was”, legt Pieterse uit in het flashinterview.

“Ik begon heel snel en had gelijk een gat. Fem reed het daarna dicht. Ze nam de kop over en viel”, beschrijft Pieterse het bepalende koersmoment. “Ik denk dat haar derailleur in crashmodus schoot en dat haar fiets stuk was. Ik kreeg zo een gratis voorsprong, vanaf daar moest ik veel druk blijven zetten.”

De Nederlandse van Alpecin-Deceuninck is blij dat ze het succesvol heeft kunnen afronden in Hulst. “Ik ben dus een beetje gelukkig geweest. Anders was het een groot gevecht geweest voor de zege. Maar ik ben hier zeker heel blij mee”, sluit ze af.

Van Empel: “Na de val was het klaar voor de zege”

Fem van Empel had niet het gevoel dat er veel verschillen waren tussen haar en Puck Pieterse in de openingsfase van de cross. “Alleen viel ik in een bocht. Mijn stuur zat schreef en mijn fiets schoot in crashmodus. Ik moest daarna lang lopen naar de materiaalzone”, vertelt ze. “Ik heb gevochten voor mijn tweede plaats, dat was het hoogst mogelijke na mijn valpartij. Voor de zege was het klaar, maar ik ben blij met mijn tweede plek. Ik heb ook een goede zaak gedaan met deze punten in de Wereldbeker.”