Twee op rij voor Ethan Vernon in Tour du Rwanda, Jeroen Meijers derde

Ethan Vernon heeft ook de tweede etappe van de Tour du Rwanda gewonnen. De Britse sprinter van Soudal Quick-Step, die in de Afrikaanse rittenkoers mee is met de opleidingsploeg, was na bijna 133 kilometer de snelste in de straten van Gisagara. Henok Mulubrhan werd tweede en Jeroen Meijers derde.

Meteen vanuit het vertrek trok Marc Oliver Pritzen (EF Education-Nippo Development) ten aanval. Even had hij nog drie man achter zich aan, maar die groep viel uit elkaar. Alleen Moise Mugisha (selectie Rwanda) sputterde nog even tegen op een minuut van Pritzen, maar de aansluiting volgde nooit.

Mugisha liet zich daarom uitzakken in het peloton. Jean Nepo Bigirimana (May Stars) ging nog op jacht naar Pritzen, maar belandde ook in de chasse patate. De Zuid-Afrikaanse koploper reed stug door en had eventjes acht minuten voorsprong op het peloton, waar Soudal Quick-Step Devo en Israel-Premier Tech het tempo bepaalden.

Late uitvalspoging

De sprintersploegen haalden stukje bij beetje wat van de voorsprong van Pritzen af in het laatste koersuur. Die finale werd nog gekleurd door twee heuveltjes in de laatste vijftien kilometer: in Huye (1,6 km aan 5,5%) en in Nyagasozi (1 km aan 7,3%). Na die laatste klim was het nog zeven kilometer tot de meet.

In deze fase wisten zes renners weg te rijden, met daarbij William Junior Lecerf (Soudal Quick-Step Devo), Víctor De la Parte (TotalEnergies) en Carl Fredrik Hagen (Q36.5). Zij pakten vijftien seconden voorsprong, maar werden op tijd weer ingerekend.

In de licht oplopende sprint die volgde stond weer geen maat op Vernon. Hij versloeg Henok Mulubrhan (Green Project-Bardiani-CSF-Faizané) uit Eritrea en de Nederlander Jeroen Meijers (Terengganu Polygon) in de spurt.

Voor de 22-jarige Vernon is het zijn zesde profoverwinning uit zijn carrière. In zijn debuutseizoen voor Quick-Step was hij al zegezeker in de Ronde van Catalonië en de Ronde van Slowakije. Vorige maand wist hij op Mallorca de Trofeo Palma te winnen.

Breaking news: @EthanVernon22 ( @SoudalQSdevTeam) wins the 2nd stage of Tour du Rwanda 2023. pic.twitter.com/oNu7NEyvHB — 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗥𝘄𝗮𝗻𝗱𝗮 🇷🇼 (@tour_du_Rwanda) February 20, 2023