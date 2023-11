zondag 26 november 2023 om 13:28

Twee op een rij voor Tibor del Grosso in Wereldbeker veldrijden voor beloften

Dat Tibor del Grosso uitstekend is begonnen aan zijn veldritseizoen, is een understatement. De 20-jarige crosser van Alpecin-Deceuninck won vorige week bij zijn seizoendebuut meteen in Troyes en was vandaag ook de sterkste in de U23-Wereldbeker van Dublin.

Del Grosso begon vorig weekend pas aan zijn veldritseizoen, maar van een gebrek aan wedstrijdritme is duidelijk geen sprake. In Troyes won hij al op knappe wijze na een solo en vandaag stond er andermaal geen maat op de jonge Nederlander. Del Grosso koos op een gegeven moment het ruime sop en liep langzaam maar zeker uit op de concurrentie.

In de achtervolging probeerden de Belgen Emiel Verstrynge en Europees kampioen Jente Michels nog wel de bakens te verzetten, maar ze moesten lijdzaam toezien hoe Del Grosso alsmaar kleiner werd. Die laatste begon met een vijftiental seconden voorsprong aan de laatste ronde en dit bleek genoeg om de zege veilig te stellen, al hield Verstrynge het verschil wel binnen de perken.

Verstrynge bleek echter niet bij machte om Del Grosso weer bij te halen. De renner van Crelan-Corendon wist wel zijn landgenoot Michels van zich af te schudden en kwam zo als tweede over de finish. Michels moest uiteindelijk genoegen nemen met de derde plaats. Rémi Lelandais en Yorben Lauryssen vervolledigden de top-5.