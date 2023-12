zaterdag 23 december 2023 om 11:15

Aubin Sparfel boekt tweede WB-zege op een rij bij de junioren, Cat Ferguson wint bij de vrouwen

Het is de Fransman Aubin Sparfel gelukt om in Antwerpen zijn tweede Wereldbekerzege op een rij te pakken. Aubin Sparfel nadert zo zijn concurrent Stefano Viezzi tot op zes punten in het Wereldbekerklassement. Hij snelde al vroeg weg bij zijn concurrenten en kwam solo over de meet. Stefano Viezzi en de Nederlander Keije Solen maakten het podium compleet.

De Europees kampioen bij de junioren mannen was duidelijk met een plan naar Antwerpen gekomen: winnen. Aubin Sparfel stond voor aanvang 16 punten achter op Stefano Viezzi en kon bij winst dus mogelijk de leiding overnemen in het klassement. Vanaf de start zette Sparfel een hoog tempo dat niemand kon volgen. Enkel de Tsjech Krystof Bazant en Stefano Viezzi bleven in het zog van de leider.

Het duurde echter niet lang voordat Sparfel echt vertrokken was. In ronde twee wist hij zijn voorsprong te vergroten, waarna hij het tempo ook niet meer liet zakken. In de achtergrond was Keije Solen bezig aan een opmars. De Nederlander wist zich op te werken naar een derde plek en opende samen met de Belg Arthur van den Boer de jacht op Bazant en Viezzi. In ronde vier kwamen de tweetallen bij elkaar, waardoor de strijd om de podiumplekken nog volop open lag.

Dit alles gebeurde een ruime halve minuut achter Aubin Sparfel. De Europees kampioen reed een foutloze cross en moest hopen dat Stefano Viezzi in de slotfase werd afgetroefd. De Italiaan liet zich echter niet kennen en snelde naar de tweede plek en behield zo zijn leiderspositie. Keije Solen zorgde voor Nederlands succes met een derde plek. Ook Senna Remijn reed een sterke cross. Hij kwam als vijfde over de meet.

Top-5 WB Antwerpen bij de junioren mannen

1 Aubin Sparfel in

2 Stefano Viezzi +25s

3 Keije Solen +31s

4 Krystof Bazant +34s

5 Senna Remijn +35s

Update 11.15 uur: Britse overmacht bij de dames

Bij de vrouwen waren de ogen gericht op die andere Franse junior, die de laatste twee Wereldbekerwedstrijden op haar naam schreef. Célia Gery was op voorhand de favoriet, maar kende geen geweldige start. Het was de nummer drie in het klassement, Imogen Wolff, die de leiding pakte. De Britse pakte een kleine voorsprong op Gery en haar landgenote Cat Ferguson, maar wist deze niet vast te houden.

In ronde drie kwam het drietal samen en kon het pokeren beginnen. De Britse dames bleken echter duidelijk de betere benen te hebben vandaag. Célia Gery kon het tempo niet bijbenen en moest passen. In de slotfase was het Cat Ferguson die een klein gat van twee seconden wist te slaan met haar landgenote. Imogen Wolff moest genoegen nemen met de tweede plek. Puck Langenbarg hield de Nederlandse eer hoog met een plek in de top-5.

Top-5 WB Antwerpen bij de junioren vrouwen

1 Cat Ferguson in 38m53s

2 Imogen Wolff +2s

3 Célia Gery +17s

4 Anaïs Moulin +30s

5 Puck Langenbarg +41s