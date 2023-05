Twee op een rij: Marianne Vos wint na enerverende finale weer in La Vuelta Femenina

Marianne Vos heeft de vierde etappe van La Vuelta Femenina gewonnen. De Nederlandse, die woensdag ook al de derde rit op haar naam schreef, was de snelste in de sprint van een uitgedunde groep. Emma Norsgaard werd tweede, Marlen Reusser derde.

De vierde etappe van La Vuelta Femenina bevatte meer hoogtemeters dan de voorgaande ritten, maar een massasprint leek nog steeds het meest waarschijnlijke scenario. Vrouwen die een spurt wilden voorkomen, moesten hun kans wagen op de Alto del Horche (4 km 4,6%). De top van deze klim, een echte loper, lag op twaalf kilometer van de streep.

Val Van Vleuten en Vos

In de openingsfase van de etappe zagen we aanval na aanval. Twee keer reed een grote groep weg, eerst van veertien rensters en daarna van elf rensters, maar zij krijgen geen ruimte. Jumbo-Visma controleerde voor klassementsleidster Marianne Vos. Die kwam in het eerste wedstrijduur overigens ten val, samen met… Annemiek van Vleuten. De twee Nederlandse sterren konden hun weg echter snel weer vervolgen en terug aansluiten bij het peloton.

Niet veel later moesten Vos, Van Vleuten én Demi Vollering weer in de achtervolging nadat ze opgehouden waren door een val. Nu lag onder meer Silvia Persico erbij. Opnieuw was het een val zonder grote gevolgen, maar vier rensters wisten wel van de situatie gebruik te maken om weg te rijden. Het ging om olympisch kampioene Anna Kiesenhofer (Israel Premier Tech – Roland), Maryna Varenyk (Eneicat – CMTeam), Tota Magalhaes (Bizkaia – Durango) en Patricia Ortega (Massi – Tactic). Nora Jencusova, van Bepink, kwam in de chasse patate te zitten en zou terugvallen in het peloton.

Dat lot was Varenyk ook al vrij snel beschoren, zij kon het tempo vooraan niet volgen. Later viel de kopgroep verder uiteen, toen Kiesenhofer in een afdaling afhaakte en ook Ortega niet bij Magalhaes kon blijven. Ondertussen, met nog ruim vijftig kilometer te gaan, was Charlotte Kool in de problemen gekomen in het peloton. Ze kon het tempo bergop niet volgen en zou uiteindelijk opgeven.

Kopgroep gegrepen

Vooraan kwamen de drie weer bij elkaar, maar met nog een klein veertig kilometer te gaan, werd het trio gegrepen door het peloton. Daar waren op dat moment enkele speldenprikken, onder meer van Chloe Dygart en Kirsten Faulkner. Het waren echter Georgia Williams (EF Education – Tibco – SVB) en Aranza Villalon (Eneicat – CM Team) die een gat wisten te slaan. Zij kregen met nog zo’n twintig kilometer te gaan het gezelschap van Silke Smulders (Liv Racing-TeqFind), Angnieszka Skalniak-Sojka (Canyon//SRAM) en Sigrid Ytterhus Haugset (Coop-Hitec).

Nog voordat de Alto del Horche (4 km 4,6%) begon, was alles echter weer bij elkaar. Op deze klim werd stevig doorgetrokken door Movistar, waardoor het peloton flink uitdunde. Net voor de top van de helling nam Demi Vollering over om het tempo nog wat op te voeren. Een aanval kwam er nog niet, maar op het plateau na de top was dat wel het geval. Van Vleuten versnelde. Ze kreeg Demi Vollering en Mavi García mee, maar het achtervolgende groepje kwam weer terug. Ook een poging van Liane Lippert bleek tevergeefs.

Sprinten?

De Duits kampioene probeerde het met zes kilometer te gaan nog eens. Nu sloeg ze een serieuze bres. Er was echter één renster die de oversteek wist te maken: Vollering. Lippert, ploeggenote van Van Vleuten, nam vervolgens niet meer over. Zo kwam de groep terug en leken we ons op te maken voor een sprint van een ‘peloton’, dat bestond uit zo’n twintig rensters.

Marlen Reusser probeerde daar met een late uitval nog verandering in te brengen, maar kwam net tekort. Ze zou derde worden achter Emma Norsgaard en de winnares: Marianne Vos. De draagster van de rode trui won met een ferme sprint afgetekend.