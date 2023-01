Twee Nederlanders omringen Intermarché-sprinter Thijssen in Tour Down Under

Intermarché-Circus-Wanty rekent in de Tour Down Under op sprinter Gerben Thijssen. De rappe Belg krijgt met Boy van Poppel en Taco van der Hoorn twee Nederlanders met zich mee naar Australië.

De Belgische formatie lijkt grotendeels gebouwd rond Thijssen, die afgelopen jaar doorbrak met zeges in de Ronde van Polen, de Vierdaagse van Duinkerke en de Gooikse Pijl. Hardrijders als Sven Erik Bystrøm, Julius Johansen, Hugo Page en Dion Smith maken de selectie namelijk compleet voor Intermarché-Circus-Wanty.

Van de zeven renners hebben alleen Van Poppel (drie keer), Van der Hoorn (een keer) en Bystrøm (drie keer) ervaring met het rijden van de opener van het WorldTour-seizoen. De Tour Down Under gaat op 17 januari van start en eindigt op 22 januari en kent de nodige sprintkansen.