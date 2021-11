Twee mannen voor de rechter voor diefstal fietsen van Italiaanse ploeg

Twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de diefstal van 22 fietsen van Italiaanse renners tijdens het wereldkampioenschap baanwielrennen in Roubaix, zijn in Lille voor de rechter gebracht. Volgens persbureau Belga riskeren de verdachten een gevangenisstraf van zeven jaar.

De 22 fietsen, waaronder de gouden exemplaren van de Italiaanse achtervolgingsploeg, werden gestolen bij het Hotel Mercure in Lille in de nacht van 22 op 23 oktober. De fietsen waren in een busje gezet om te worden teruggebracht naar Italië, maar ’s ochtends bleken ze er niet meer te staan. Vijf dagen later werden de fietsen in Roemenië teruggevonden.

Woensdag werden in Lille en Lomme twee arrestaties verricht, meldde de departementale directie openbare veiligheid (DDSP). De twee mannen, een Fransman van Bosnische afkomst van 18 jaar en een Bosniër van 19 jaar, werden vrijdag meteen voor de rechtbank van Lille gebracht. Het zijn bekenden van de politie en ze hebben hun betrokkenheid bij de zaak al toegegeven.

De verdachten riskeren zeven jaar gevangenisstraf en worden in voorlopige hechtenis gehouden in afwachting van hun zitting op 10 december voor de strafrechtbank van Lille.