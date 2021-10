Roemeense politie vindt gestolen gouden fietsen van Italiaanse ploeg

De politie in Roemenië heeft donderdag liefst 21 gestolen fietsen teruggevonden. Die fietsen, waaronder de gouden edities van de Italiaanse achtervolgingsploeg, werden vorige week gestolen tijdens het WK baanwielrennen in Roubaix.

De Romeense politie kwam een georganiseerde criminele organisatie op het spoor die drugs het land in smokkelden en verkochten, en ook gestolen goederen uit verschillende Europese landen probeerde door te verkopen.

Donderdag was een politieactie tegen de criminele organisatie en daarbij werd duidelijk dat zij in het bezit waren van 22 fietsen, met een geschatte waarde van in totaal 600.000 euro. Het zijn de (reserve)fietsen van de Italiaanse baanploeg, die in de nacht van vrijdag op zaterdag ontvreemd werden uit een busje bij het Hotel Mercure Lille. De criminelen probeerden deze fietsen door te verkopen. In totaal zijn bij de politieactie twintig mensen gearresteerd.

Na de aanhoudingen werden ook nog veertien huiszoekingen gedaan. Bij die onderzoeken werden 21 van de gestolen fietsen teruggevonden (zie video, onder). Daarnaast vond de politie tien mobiele telefoons, diverse drugs en een grote hoeveelheid contact geld.