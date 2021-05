Twee keer goud voor UAE-aanwinst Felix Groß in Nations Cup Hongkong

Felix Groß keert met twee gouden medailles terug van de Nations Cup in Hongkong, de opvolger van de Wereldbeker in het baanwielrennen. De nieuwe aanwinst van UAE Emirates was zowel op de ploegenachtervolging, met de Duitse ploeg, als op de kilometer de beste.

Verschillende landen, waaronder Nederland en België, hadden zich vanwege de risico’s die het coronavirus met zich meebrengt, teruggetrokken voor de Nations Cup in Hongkong. Duitsland was zonder zijn sprinters wel afgereisd naar Azië en pakte donderdag op de openingsdag gelijk het goud op de ploegenachtervolging. Theo Reinhardt, Felix Groß, Marco Mathis en Leon Rohde klokten 3:52.429 minuten, waarmee zij Denemarken van het goud hielden.

Groß kwam een dag later ook in actie op de kilometer tijdrit. In de kwalificatieronde greep hij net naast de eerste plaats, al was het verschil met Muhammad Fadhil Mohd Zonis nihil. In de finale wist de Duitser de rollen om te draaien. In 1:00.774 verbeterde hij zijn persoonlijke record. “Ik ben blij met mijn persoonlijke record en ons optreden hier in Hongkong”, schreef Groß op zijn social media. “Het was echter geen normale Nations Cup, er werd veel van ons gevraagd.”

Begin deze maand werd bekend dat Groß nog dit seizoen de overstap maakt naar de WorldTour. Na de Olympische Spelen sluit de 22-jarige Duitser zich namelijk aan bij UAE Emirates. Hij zette zijn handtekening onder een contract dat hem tot eind 2024 aan de ploeg verbindt.

Uitslagen Nations Cup Hongkong 2021 Donderdag 13 mei

Ploegenachtervolging – mannen

Duitsland (Groß, Mathis, Reinhardt en Rohde)

Denemarken (Hansen, Levy, Malmberg en Skivild)

Japan (Hashimoto, Imamura, Kojima en Kuboki) Teamsprint – mannen

Dream Seeker Racing Team (Fukaya, Nakano en Obara)

Spanje (Jimenez, Martinez en Peralta)

Maleisië (Danylchuk, Denysenko en Korobov) Vrijdag 14 mei

Scratch – vrouwen

Tatsiana Sharakova

Yumi Kajihara

Tania Calvo Individuele achtervolging – mannen

Ashton Lambie

Domenic Weinstein

Leon Rohde Kilometer tijdrit – mannen

Felix Groß

Muhammad Fadhil Mohd Zonis

Juan Peralta Scratch – mannen

Yauheni Karaliok

Moritz Malcharek

Kazushige Kuboki Afvalkoers – vrouwen

Yumi Kajihara

Verena Eberhardt

Eukene Larrarte Afvalkoers – mannen

Eiya Hashimoto

Erik Martorell

Moritz Malcharek Individuele sprint – vrouwen

Wai Sze Lee

Yuka Kobayashi

Fuko Umekawa